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Telegram открыл бета-доступ к запуску ботов на своей инфраструктуре

Telegram открыл бета-доступ к запуску ботов на своей инфраструктуре

Telegram постепенно внедряет возможность запускать ботов на своей собственной инфраструктуре. Как сообщают участники сообщества @boto_shop, они уже получили бета-доступ к этой функции.

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