В Перу назначили дату рассмотрения дела Пуэнте Тарата против Кастильо

Слушания, направленные на пересмотр решения о предварительном заключении под стражу бывшего президента Перу Педро Кастильо и бывшего министра жилищного строительства Гейнера Альварадо по делу «Пуэнте Тарата» назначил Верховный суд Перу.
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