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Карецас из-за проблем с кровообращением был заменен в матче с «Вильярреалом». Хавбек «Дортмунда» пройдет дополнительное обследование

Полузащитник дортмундской « Боруссии » Константинос Карецас был заменен из-за проблем с кровообращением в матче 1-го тура Лиги чемпионов против « Вильярреал » (3:2).

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