Врач Жемчугов предупредил об опасности затяжного кашля

При появлении кашля, особенно если он сохраняется длительное время, стоит обратиться к врачу общей практики, поскольку на ранних стадиях туберкулёз можно спутать с гриппом или ОРВИ, рассказал «Царьграду» специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.