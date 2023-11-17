Экс-советник Борреля: конфликт на Ближнем Востоке разрушил идею фон дер Ляйен

Экс-советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля, директор итальянского аналитического центра Istituto Affari Internazionali Натали Точчи считает, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС положил конец идее главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о "геополитической Европе".
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