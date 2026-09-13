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Глава «Динамо» Ивлев об 1:0 с «Оренбургом»: «Команда набирает обороты, показывает хорошую игру. Во 2-м тайме были правильные замены – изменили алгоритмы, поэтому удалось победить»

Глава совета директоров «Динамо» Александр Ивлев оценил игру команды в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ  с « Оренбургом » (1:0).

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