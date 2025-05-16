Минтруд попросили сделать выходными дни с 1 по 9 мая в календаре на 2026 год

Депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Антропенко обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с просьбой учесть предложение о введении непрерывных выходных с 1 по 9 мая при составлении производственного календаря на 2026 год .
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