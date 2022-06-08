В Адыгее полицейские обсудили со студентами вопросы профилактики наркомании среди молодежи

В Майкопском политехническом техникуме состоялось профилактическое мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с наркоманией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх