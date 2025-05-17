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Трамп снова раскритиковал Зеленского и назвал его отличным торговцем 

Трамп снова раскритиковал Зеленского и назвал его отличным торговцем 

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