Трамп снова раскритиковал Зеленского и назвал его отличным торговцем 

Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что Владимир Зеленский проявил себя «отличным торговцем», сумев добиться от администрации Джо Байдена регулярного выделения значительных финансовых ресурсов Киеву.
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