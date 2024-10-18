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Названы победители литературной премии в области медицины «Здравомыслие»

Названы победители литературной премии в области медицины «Здравомыслие»

Подведены итоги литературной премии в области здоровья и медицины «Здравомыслие», цель которой — содействие врачебной практике, а также популяризация основ медицины и здорового образа жизни среди россиян.

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