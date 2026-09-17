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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агата Петрова: «Не знаю, есть ли у меня нейтральный статус. Подавала заявку, но лично мне тренеры ничего не говорили»

Российская фигуристка Агата Петрова рассказала, что подавала заявку на нейтральный статус, но не знает, получила ли его.

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