Домашние леденцы на любой вкус и цвет

Сегодня такое игривое настроение что захотелось вкусных леденцов как в детстве. Большинство из нас знают рецепт, но для тех кто пробовал леденцы, но не знает как их приготовить, я оставлю рецепт чуть ниже.
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