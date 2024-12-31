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Подсчитано, на сколько обесценился рубль в 2024 году

По итогам 2024 года рубль подешевел ко всем основным мировым валютам: на 13,4% по отношению к доллару, почти на 7% по отношению к евро и на 6,8% по отношению к юаню, подсчитал РБК на основе данных Банка России.

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