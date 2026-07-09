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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанаты Марокко запускали фейерверки, играли на барабанах, пели и использовали автомобильные гудки у отеля сборной Франции перед матчем ЧМ

В ночь перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира между сборными Франции и Марокко марокканские болельщики устроили фейерверк и шумели рядом с отелем, где остановилась французская команда, сообщает RMC Sport.

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