Власти сектора Газа заявили о гибели более 200 человек при ударах ЦАХАЛ

В результате ракетных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам радикальной палестинской организации ХАМАС число погибших превысило 200 человек, утверждает управление анклава по работе со СМИ в секторе Газа.
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