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«ПСЖ» подпишет Диня, выплатив менее 10 млн евро отступных «Астон Вилле» после ЧМ. 32-летний защитник согласен быть дублером Мендеша

Люка Динь перейдет в « Пари Сен-Жермен » из « Астон Виллы », сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Парижский клуб достиг устного соглашения с французским левым защитником.

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