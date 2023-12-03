Депутат Слуцкий заявил, что Запад близко признанию своего провала на Украине

Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что страны Запада все ближе к признанию поражения власти Владимира Зеленского и собственного провала на Украине.
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