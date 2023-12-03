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Депутат Слуцкий заявил, что Запад близко признанию своего провала на Украине

Депутат Слуцкий заявил, что Запад близко признанию своего провала на Украине

Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что страны Запада все ближе к признанию поражения власти Владимира Зеленского и собственного провала на Украине.

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