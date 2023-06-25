«Индиана» не станет предлагать контракт выбранному под 47-м номером Мохаве Кингу

«Индиана» выбрала на драфте НБА-2023 защитника «Игнайта» Мохаве Кинга под 47-м номером. По информации обозревателя команды Дастина Доприака, организация не планирует предлагать Кингу контракт.
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