Киев теряет людей и технику пачками Александр КОЦСегодня 17K прочитали Бьем врага по обе стороны границы Российские авиация и артиллерия продолжают наносить удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области.
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