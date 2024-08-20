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Добрый Мир

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Обстановка в Курской области на 20 августа: Почему переговоров быть не может и какую слабость показали боевики ВСУ

Обстановка в Курской области на 20 августа: Почему переговоров быть не может и какую слабость показали боевики ВСУ

Киев теряет людей и технику пачками Александр КОЦСегодня 17K прочитали Бьем врага по обе стороны границы Российские авиация и артиллерия продолжают наносить удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области.

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