В КБР фестиваль народных промыслов посвятили заздравной чаше

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН /КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ/, 18 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль народных промыслов, декоративно-прикладного искусства и традиционной культуры карачаевцев и балкарцев "Алтын къол", который открылся на территории Голубых озер в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии, посвятили заздравной чаше, передает корреспондент ТАСС.
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