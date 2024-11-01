Скандал на «России 1»: Депутату Госдумы из-за позиции по хиджабам пошли звонки с угрозами

Из-за позиции по хиджабам депутат Государственной Думы Евгений Попов столкнулся с угрозами. Депутат Государственной Думы Евгений Попов заявил об угрозах со стороны другого парламентария - Бийсултана Хамзаева.
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