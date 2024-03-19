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ВС РФ уничтожили базу готовивших теракты в Белгородской области наемников

ВС РФ уничтожили базу готовивших теракты в Белгородской области наемников

Под Волчанском Харьковской области российские бойцы уничтожили базу наемников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области, сообщил 19 марта подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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