Качиньский связал нападения в школах Польши с Россией

Ярослав Качиньский вдруг увидел "российский след" в серии нападений в польских школах. Лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" заявил, что произошедшее, на его взгляд, может быть связано с так называемыми "гибридными действиями Москвы", однако доказательств такой версии не представил.