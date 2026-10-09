Качиньский связал нападения в школах Польши с Россией

Ярослав Качиньский вдруг увидел "российский след" в серии нападений в польских школах. Лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" заявил, что произошедшее, на его взгляд, может быть связано с так называемыми "гибридными действиями Москвы", однако доказательств такой версии не представил.
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