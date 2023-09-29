Современное искусство: Как блистательный игрок клуба «Что? Где? Когда?» стал фигурантом уголовного дела: Ровшан Аскеров

Он прославился в 1990-е, когда дебютировал в телеигре «Что? Где? Когда?». Яркий темпераментный участник стал одним из самых популярных знатоков, а его постоянное участие в скандалах только добавляло Ровшану Аскерову привлекательности в глазах поклонников.