Современное искусство: Как блистательный игрок клуба «Что? Где? Когда?» стал фигурантом уголовного дела: Ровшан Аскеров

Он прославился в 1990-е, когда дебютировал в телеигре «Что? Где? Когда?». Яркий темпераментный участник стал одним из самых популярных знатоков, а его постоянное участие в скандалах только добавляло Ровшану Аскерову привлекательности в глазах поклонников.
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