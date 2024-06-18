Тихоокеанский флот начал развертывание плановых учений в Тихом океане

Тихоокеанский флот приступил к развёртыванию сил в рамках плановых двусторонних учений, которые пройдут в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей, в них будут задействованы десятки кораблей, самолётов и вертолётов морской авиации.
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