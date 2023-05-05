Чемпионат Германии. «Байер» примет «Кельн», «Бавария» сыграет с «Вердером» в субботу

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В субботу «РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Фрайбургом», «Бавария» – с «Вердером». Завершится тур в воскресенье матчем «Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург».