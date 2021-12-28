Издание Handelsblatt утверждает, что ФРГ ждут отключения электричества из-за остановки «Северного потока – 2»

Обозреватель Юрген Флаугер в статье для издания Handelsblatt заявил, что в ФРГ могут начаться перебои с электричеством при недостаточном объеме поставок газа из РФ из-за остановки "Северного потока — 2".
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