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Издание Handelsblatt утверждает, что ФРГ ждут отключения электричества из-за остановки «Северного потока – 2»

Издание Handelsblatt утверждает, что ФРГ ждут отключения электричества из-за остановки «Северного потока – 2»

Обозреватель Юрген Флаугер в статье для издания Handelsblatt заявил, что в ФРГ могут начаться перебои с электричеством при недостаточном объеме поставок газа из РФ из-за остановки "Северного потока — 2".

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