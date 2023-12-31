В лесах Украины завелись партизаны. Или махновцы?

Александр Макеев Идеология у режима нациста Зеленского имеется однозначная: служить интересам мирового нацизма. И для этого посылать на бойню против России всех украинцев, кто не состоит в обойме верховной власти нацистской Украины. Короче: территории и ресурсам Украины быть колонией и ресурсами нацистских США-НАТО, а население поголовно убить. Соответственно оппозиционная идеология - не быть Украине колонией США-НАТО, а населению сохранить жизнь.

Борис Виленский У батьки Махно были идеи и не стоит делать из него бандита. Он, кстати, бил петлюровцев, которые потом стали бандеровцами.