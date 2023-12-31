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В лесах Украины завелись партизаны. Или махновцы?

В лесах Украины завелись партизаны. Или махновцы?

Противники мобилизации готовы дать вооруженный отпор бандеровской власти Светлана Гомзикова Фото: ТАСС, архив Материал комментируют: Борис Якеменко В лесах Украины появились партизаны-анархисты — мужчины, которые не желают идти на фронт и выступают против тотальной мобилизации.

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Комментарии
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Александр Макеев
Идеология у режима нациста Зеленского имеется однозначная: служить интересам мирового нацизма. И для этого посылать на бойню против России всех украинцев, кто не состоит в обойме верховной власти нацистской Украины. Короче: территории и ресурсам Украины быть колонией и ресурсами нацистских США-НАТО, а население поголовно убить. Соответственно оппозиционная идеология - не быть Украине колонией США-НАТО, а населению сохранить жизнь.
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6 час.
Борис Виленский
У батьки Махно были идеи и не стоит делать из него бандита. Он, кстати, бил петлюровцев, которые потом стали бандеровцами.
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6 час.
Константин Самарин
Какие там партизаны? Обычные, обделавшиеся от страха попасть на фронт, крысы, решившие отсидеться по схронам от мобилизации. Вполне возможно, через некоторое время могут заняться и мародерством, исключительно из-за голода. Но особо шуметь не осмелятся, чтобы не вызвать карательных акций со стороны хунты.
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1 час.

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