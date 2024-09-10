Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти

АИ

Арсен Исмаилов

НАДО ХУСИТАМ ПОМОГАТЬ ВМЕСТО ЭТИХ БРУТУШЕК СЛАВЯН ПРЕДАТЕЛЕЙ ... И ПРИГЛАСИТЬ ХУСИТОВ В КРЫМ ПООТДЫХАТЬ, А ЗАООДНО И ПОРАБОТАТЬ НЕМНОГО ... ЭТО У НИХ ЛУЧШЕ ВСЕХ ПОЛУЧАЕТСЯ. ОНИ СОПЛИ НЕ ЖУЮТ А БЬЮТ ПЕРВЫМИ !!!!!!!!!!!