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Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти

Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти

Йеменские хуситы продолжают вести вполне успешные боевые действия против американской коалиции, поддерживающей Израиль.

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Комментарии
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АИ
Арсен Исмаилов
НАДО ХУСИТАМ ПОМОГАТЬ ВМЕСТО ЭТИХ БРУТУШЕК СЛАВЯН ПРЕДАТЕЛЕЙ   ... И ПРИГЛАСИТЬ ХУСИТОВ В КРЫМ ПООТДЫХАТЬ, А ЗАООДНО И ПОРАБОТАТЬ НЕМНОГО ... ЭТО У НИХ ЛУЧШЕ ВСЕХ ПОЛУЧАЕТСЯ. ОНИ СОПЛИ НЕ ЖУЮТ А БЬЮТ ПЕРВЫМИ !!!!!!!!!!!
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