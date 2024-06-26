Кино: 4 мужа предали её, а родной сын забирает пенсию до гроша: Как живет и выглядит теперь жена-стерва из «Экипажа», 73-летняя Ирина Акулова

Советский фильм «Экипаж», снятый в 1980 году, стал поистине культовым. Звездой его стал, конечно, актер Леонид Филатов, но особенно переживали зрители за взаимоотношения героев, которых сыграли Анатолий Васильев и Ирина Акулова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии