Кино: 4 мужа предали её, а родной сын забирает пенсию до гроша: Как живет и выглядит теперь жена-стерва из «Экипажа», 73-летняя Ирина Акулова

Советский фильм «Экипаж», снятый в 1980 году, стал поистине культовым. Звездой его стал, конечно, актер Леонид Филатов, но особенно переживали зрители за взаимоотношения героев, которых сыграли Анатолий Васильев и Ирина Акулова.