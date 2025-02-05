Политика как он...
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Политика как она есть

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В ЕС осудили миграционную политику премьера Польши

В ЕС осудили миграционную политику премьера Польши

Члены Европейского парламента (ЕП) от Франции Фабрис Леджери и Жан-Поль Гарро жестко осудили миграционную политику премьер-министра Польши Дональда Туска и его намерения препятствовать въезду мусульман в Евросоюз (ЕС).

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