Хейли высказалась за помощь Украине и предотвращение конфликта с Россией

Кандидат в президенты США от республиканской партии, бывший постпред в ООН Никки Хейли продолжила выступать за существенную помощь Украине «как способ помешать России продвинуться в Польшу и другие страны НАТО».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии