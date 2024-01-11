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Хейли высказалась за помощь Украине и предотвращение конфликта с Россией

Хейли высказалась за помощь Украине и предотвращение конфликта с Россией

Кандидат в президенты США от республиканской партии, бывший постпред в ООН Никки Хейли продолжила выступать за существенную помощь Украине «как способ помешать России продвинуться в Польшу и другие страны НАТО».

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