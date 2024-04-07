День рождения — грустный праздник

НАТО 4 апреля отметило 75-летие со дня своего образования, а пышные торжества по этому поводу намечены на время проведения саммита организации в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля 2024 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выглядел подавленным и растеряннымчитайте на monocle.