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Эксперты заявили, что около 40% держателей кредиток в России рискуют просрочить платежи

Эксперты заявили, что около 40% держателей кредиток в России рискуют просрочить платежи

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Около 40% держателей кредиток в России имеют две и более карт, поэтому имеют повышенный риск просрочить платежи, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

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