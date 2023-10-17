Фонтанка: Васильеву надо открыть в 2024 году хоть три станции метро

Компания «Метрострой Северной столицы» официально подтвердила смену генерального директора. Новым руководителем компании с 26 сентября станет Дмитрий Васильев, который уже несколько месяцев работает исполнительным директором.
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