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В России изменились правила регистрации ввозимых из-за рубежа машин

В России изменились правила регистрации ввозимых из-за рубежа машин

Они будут действовать до 1 февраля 2023 года.Правительство РФ временно отменило обязательное требование по оснащению машин устройствами вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», тем самым упростив регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы.

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