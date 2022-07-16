В России изменились правила регистрации ввозимых из-за рубежа машин

Они будут действовать до 1 февраля 2023 года.Правительство РФ временно отменило обязательное требование по оснащению машин устройствами вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», тем самым упростив регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы.