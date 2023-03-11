Минстрой готовится полностью перейти на электронные платежки ЖКУ На прошлой неделе в Минстрое заявили, что жители России вправе полностью отказаться от бумажных квитанций и получать платежки в электронном виде, поддержав таким образом обращение.
Минстрой готовится полностью перейти на электронные платежки ЖКУ На прошлой неделе в Минстрое заявили, что жители России вправе полностью отказаться от бумажных квитанций и получать платежки в электронном виде, поддержав таким образом обращение.
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