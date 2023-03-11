ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Платон Платонов
    Выгоду получают не США, а отдельные граждане США, чьи интересы важнее интересов населения Америки. Так всегда было и ...А точно ли США по...
  • Владимир непогодин
    Понятно что в инете их не перекрыть, но на рынке  печатных изданий можно реально создать проблемы с реализацией, толь...Литература на слу...
  • Richard B Riddick
    https://www.ntv.ru/peredacha/proisschestvie/archive/i719420/video/О тайнах "удивите...

Минстрой готовится полностью перейти на электронные платежки ЖКУ

Минстрой готовится полностью перейти на электронные платежки ЖКУ

Минстрой готовится полностью перейти на электронные платежки ЖКУ На прошлой неделе в Минстрое заявили, что жители России вправе полностью отказаться от бумажных квитанций и получать платежки в электронном виде, поддержав таким образом обращение.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх