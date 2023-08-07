В медийном пространстве, в том числе и в России, сформирован позитивный имидж Илона Маска. Он успешный предприниматель и владелец TESLA, SpaceX и STARLINK, визионер-покоритель космоса и эксцентричный продавец огнеметов от зомби.
Илон Маск – PR-проект глобальных элит
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Маску надо "за Маркса тихо сесть, почувствовать премудрость скучных строк" (по С). Тогда он не будет метаться, как Чубайс от НАНО на ветряки.
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