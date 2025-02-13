Эксперт: модельные агентства поднимают миллионы на россиянках

Речь о специализированных школах Модельный бизнес в РФ к концу прошлого года достиг внушительных масштабов — свыше 4800 агентств различного уровня осуществляло свою деятельность по всей стране, и часть из них параллельно обманывала доверчивых девушек.
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