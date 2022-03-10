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Goodbye, Council of Europe: Россия прекращает членство в Совете Европы

Goodbye, Council of Europe: Россия прекращает членство в Совете Европы

Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы, так как недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства.

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