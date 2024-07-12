Почему не стоило заманивать мигрантов в Россию калачом и с чем приходится бороться?

Наша миграционная политика с самого начала вызывала массу вопросов, и проводить её начали не вчера. Своими корнями она уходит в лихие 90-е, а инициатором завоза дешёвой рабочей силы был никто иной как «великий экономист» Егор Гайдар.
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