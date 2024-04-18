Казань готовится к Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Масштабное событие в столице Татарстана пройдет с 14 по 19 мая.фото: vk.com--> Участие в юбилейном 15-м по счету Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» уже подтвердили 54 страны.
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