В Петербурге ожидают до +25 градусов — это выше нормы климата. В выходные будет еще теплее и солнечнее

Днем 3 июня в Петербурге ожидают от +23 до +25 градусов, сообщает Гидрометцентр. Температура воздуха на 2–3 градуса норму климата, отмечает синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.
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