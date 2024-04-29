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Аршавин о гонке в РПЛ: «Очень тревожно за «Зенит». «Краснодару» нужно обыгрывать «Крылья» и делать огромную заявку на чемпионство»

«Мне очень тревожно за «Зенит». Если «Краснодар» хочет занимать первое место, то нужно обыгрывать «Крылья Советов» и делать огромную заявку на чемпионство», — сказал заместитель генерального директора «Зенита».

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