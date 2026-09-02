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proavto21

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Toyota Wildlander из Китая: что это за кроссовер и почему он снова заставил говорить о RAV4

Toyota Wildlander из Китая: что это за кроссовер и почему он снова заставил говорить о RAV4

Рынок автомобилей в России продолжает жить по своим, местами парадоксальным законам. Официальные поставки многих брендов прекратились, но это не значит, что сами машины исчезли из салонов и с улиц.

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