Кобяков: усилия Европы создать РФ проблемы на Балтике обращаются «пшиком»

Усилия Европы создать России проблемы на Балтике приводят к «пшику». Об этом заявил в ходе пресс-брифинга на ВЭФ-2026 советник президента России и секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
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