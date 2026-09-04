Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кобяков: усилия Европы создать РФ проблемы на Балтике обращаются «пшиком»

Кобяков: усилия Европы создать РФ проблемы на Балтике обращаются «пшиком»

Усилия Европы создать России проблемы на Балтике приводят к «пшику». Об этом заявил в ходе пресс-брифинга на ВЭФ-2026 советник президента России и секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

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