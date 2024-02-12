Сгорел человек: в Петербурге полиция нашла, кто поджёг покрышки у квартиры на Лиговском

Задержанные рассказали, зачем совершили поджог и сколько им за это пообещал заплатить наниматель.Полицейские нашли двоих мужчин, которые притащили автомобильные покрышки в жилой дом по Лиговскому проспекту и подожгли их.
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