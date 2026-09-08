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Царьград

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Продажи машин на крупнейшем авторынке Китая рухнули почти на четверть

Продажи машин на крупнейшем авторынке Китая рухнули почти на четверть

Местные автопроизводители спасаются от кризиса, массово наращивая экспорт машин за рубеж.Крупнейший в мире авторынок переживает серьёзный спад.

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