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В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадала женщина

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В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Петровском районе Донецка пострадала женщина, о чем в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин.

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