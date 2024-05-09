В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадала женщина

В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Петровском районе Донецка пострадала женщина, о чем в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин.
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