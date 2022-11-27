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Анисимов набрал 2+1 в 4-м матче за фарм «Филадельфии». Это его первые очки в АХЛ с 2009 года

Артем Анисимов набрал 2+1 в матче с «Рочестером» и стал его 1-й звездой. 34-летний нападающий помог «Лихай Вэлли» обыграть «Американс» (5:1) в регулярном чемпионате АХЛ.

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